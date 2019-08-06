Зеленский одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Израилем

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения о создании зоны свободной торговли с Израилем. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

"6 августа 2019 года [документ] возвращен с подписью президента", - сказано в информации о текущем статусе закона. Украина и Израиль подписали межправсоглашение о зоне свободной торговли в январе этого года, документ был ратифицирован Радой в июле.

В правительстве Украины сообщали ранее, что зона свободной торговли позволит без пошлин экспортировать в Израиль широкий спектр аграрной продукции и продовольствия, а также медпрепараты, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и прочее.

Отмечалось, что через три года после начала действия такого режима торговли будут отменены пошлины на специи, семена, муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло. Предполагается, что Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% украинских сельхозтоваров и около 80% промышленных.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял в конце 2018 года, что действие соглашения позволит нарастить товарооборот на $1 млрд в год. Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.