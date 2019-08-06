Губернатор Кузбасса предложил Роснедрам отозвать лицензии на добычу золота в регионе

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в Роснедра с инициативой по отзыву действующих лицензий на добычу россыпного золота и приостановлении выдачи новых разрешений на разведку драгоценного металла на территории региона. Об этом глава региона сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции.

"Мы по двум предприятиям приняли решения об отзыве у них лицензий и передали эти документы в Роснедра. Также одновременно я обратился в Роснедра в связи с ухудшением экологической ситуации с инициативой остановить дальнейшую выдачу всех лицензий в Кузбассе на разведку и добычу россыпного золота", - сказал Цивилев, не назвав компаний, в отношении которых направлены требования об отзыве лицензий.

Губернатор пояснил, что добыча россыпного золота ведется гидравлическим способом, что приводит к загрязнению рек Кузбасса и их притоков. Привлечением к ответственности нелегальных золотодобытчиков, которые были задержаны в результате спецоперации в начале июля, сейчас занимаются правоохранительные органы. Однако, по словам Цивилева, "есть нарушения и со стороны действующих легальных предприятий", поэтому власти региона настаивают на отзыве лицензий.

Ранее сообщалось, что жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, с апреля прошлого года жаловались местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках - реках Кундат, Малый Кундат и Воскресенка. В октябре текущего года после проверки природоохранных структур два золотодобывающих предприятия региона - компании "Артель старателей "Золотой полюс" и "Воскресенка" - временно приостановили добычу из-за выявленных нарушений, которые привели к загрязнению водных ресурсов.