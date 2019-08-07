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Работодатели рассказали, на что в первую очередь обращают внимание на собеседовании

Согласно результатам опроса сервиса Работа.ру, работодателей интересует внешний вид кандидата, пунктуальность и его реальное соответствие заявленным требованиям
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей обращают внимание в первую очередь на внешний вид кандидата, затем на его пунктуальность и только на третьем месте реальное соответствие кандидата заявленным требованиям. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.

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"Больше всего работодателей (71%) обращает внимание на внешний вид потенциального работника. Пунктуальность кандидата важна для 67% представителей компаний. Третье место в рейтинге разделили между собой интерес соискателя к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии -  по 61% каждый из вариантов", - говорится в материалах.

Также работодатели обращают внимание на поведение кандидата, его манеры и воспитание (57% опрошенных). Чуть более половины работодателей (53%) во время собеседования проверяют соответствие резюме соискателя его реальным компетенциям и опыту.

Меньше всего работодатели обращают внимание на увлечения кандидатов и на наличие рекомендаций.

В пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру рассказали, что опрос проводится с 15 по 31 июля среди 509 представителей российских компаний, которые занимаются подбором персонала.

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