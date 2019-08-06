"Россети" и власти Дагестана планируют создать производство электро и энергооборудования

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" и правительство Дагестана планируют создать на территории республики производство электро и энергетического оборудования. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

По словам собеседников агентства, сейчас с правительством Дагестана обсуждается возможность создания в регионе производства широкого перечня оборудования для выполнения потенциальных заказов энергокомпании. "В качестве возможных площадок рассматриваются специализированные промышленные предприятия - ОАО "Авиаагрегат", ОАО "Буйнакский агрегатный завод" и другие", - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя гендиректора ПАО "Россети", гендиректора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова, вопрос развития производства энергооборудования обсуждался с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

"Завершен технический аудит состояния энергооборудования, планируются существенные инвестиции для повышения надежности энергоснабжения Дагестана. Энергетикам понадобится широкий перечень оборудования - комплектные трансформаторные пункты, интеллектуальные приборы учета, трансформаторы, провода и кабели. Если дагестанские предприятия смогут даже частично обеспечить эти потребности, то это положительно скажется и на экономике региона, и на темпах реконструкции сетевого комплекса Дагестана", - цитирует пресс-служба Иванова.

Аттестация в "Россетях"

Он также отметил, что дагестанской компании, претендующей на заключение контракта на поставку энергооборудования, необходимо будет пройти аттестацию в компании "Россети".

В свою очередь зампредседателя правительства Дагестана Владимир Лемешко заявил, что предприятия республики в состоянии поставлять продукцию достойного качества. "Мы заинтересованы в совместном проекте при непосредственном контроле за производственным процессом со стороны представителей "Россети Северный Кавказ". Позитивное решение вопроса позволит дать новый импульс развитию промышленности региона и создать дополнительные рабочие места", - приводит слова вице-премьера пресс-служба компании.

Как сообщили собеседники агентства, по итогам аудита, проведенного энергокомпанией в Дагестане, в республике необходимо установить около 280 тыс. приборов учета, в том числе с учетом вышедших из строя и подлежащих замене счетчиков.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Россети Северный Кавказ" в 2019 году вложит около 2 млрд рублей в развитие энергетического комплекса в 41 районе Дагестана. Особое внимание будет уделено наиболее слабым компонентам энергокомплекса. Также компания прорабатывает план работ на 2019-2023 годы по техническому перевооружению и реконструкции энергетических объектов.

В Дагестане самый большой процент потерь электроэнергии в сетях - 37% и высокая дебиторская задолженность за оплату электроэнергии - более 17 млрд рублей.