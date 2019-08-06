В Петербурге до конца года заработают 23 новых детсада и 11 школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Двадцать три детских сада и одиннадцать школ планируется ввести в эксплуатацию в Петербурге до конца этого года. Об этом сообщил председатель городского комитета по строительству Леонид Кулаков, выступая во вторник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Мы планируем ввести 23 детских дошкольных учреждения емкостью 3,6 тыс. мест, 11 школ емкостью 8,3 тыс. мест", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по строительству, указанные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года по двум направлениям: соответствующим соглашениям с инвесторами и в рамках адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга.

Кулаков также отметил, что в этом году город заключил 38 соглашений о создании 43 социальных объектов с инвесторами, в том числе 28 детсадов, восьми школ, пяти объектов здравоохранения. Срок ввода этих объектов - до 2024-2025 гг.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе темпы ввода жилья значительно опережают строительство социальной инфраструктуры. По оценкам властей, Петербургу до 2024 года дополнительно необходимо 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения, чтобы ликвидировать дефицит в объектах социальной инфраструктуры, городу к этому году потребуются 309 млрд рублей.