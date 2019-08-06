СМИ: Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транзит нефти с сентября

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Об этом, как сообщает БелТА , проинформировали в концерне "Белнефтехим" по итогам переговоров во вторник.

"Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов", - прокомментировали размер повышения тарифов в концерне "Белнефтехим".

Там отметили, что в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти.

В ходе переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

История вопроса

Концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Белоруссия и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти из РФ. Белоруссия претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков. В конце июня гендиректор белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной.

Еще ранее белорусская сторона заявляла о планах повысить тариф на 23%, Минск ссылался на экологическую обстановку в республике. В "Транснефти" отмечали, что это предложение - "довольно спорное" и будет поводом для переговоров.