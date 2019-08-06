Сбербанк может заняться ДНК-тестами

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сбербанк ищет в команду SberHealth руководителей направлений по искусственному интеллекту в медицине и ДНК-тестам. Объявление о вакансиях на своей странице в социальной сети Facebook разметил управляющий директор дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек.

Также в команду SberHealth требуются руководители таких направлений, как медицинские информационные системы, телемедицина, продажа медицинских товаров и услуг онлайн, информационный портал и личный кабинет "Мое здоровье".

"В настоящее время Сбербанк представлен в индустрии здравоохранения своим проектом DocDoc.ru. Информация о новых продуктах и сервисах станет доступной при их запуске", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее внимание на публикацию управляющего директора обратило издание РБК. В статье отмечается, что о начале реализации проекта SberHealth банк еще не сообщал.

В марте глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что в первую очередь при развитии экосистемы банк заинтересован в таких направлениях, как лайфстайл и здоровье.

Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.