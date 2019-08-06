Эксперты: происходящие в сфере утилизации мусора в Петербурге изменения позитивны

ТАСС, 6 августа. Эксперты отметили позитивные изменения в решении проблем обращения с ТБО в Петербурге. По их мнению, власти уже смогли добиться существенных результатов как в проектах по рекультивации мусорных полигонов, так и в борьбе с несанкционированными свалками в Санкт-Петербурге.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник осмотрел мусорный полигон "Новоселки". На объекте площадью 83,5 га второй год идет рекультивация, завершить ее планируется в 2024 году. До конца нынешнего года власти обещают избавить жителей близлежащих кварталов от неприятного запаха - территорию бывшей свалки закроют защитным изолирующим слоем. Кроме того, до октября планируется ликвидировать одну из крупнейших несанкционированных свалок города на улице Салова во Фрунзенском районе.

Цивилизованный подход к обращению с ТБО

На закрытии и рекультивации полигона "Новоселки" общественность и научное сообщество настаивали на протяжении 20 лет, напомнил академик РАН, один из ведущих экспертов в стране в области экологии Леонид Вайсберг. Он добавил, что полигон "отравлял жизнь людей".

"Примерно с 2001 года я наблюдаю за полигоном, понимаю, что там происходит. Радует, что эта работа [по рекультивации] идет, идет очень грамотно - по точному проекту, она идет второй год и достаточно экономна по затратам. Мы надеемся, что ближайшие три года, поскольку Беглов принял четкое решение ускорить эти работы, этот вопрос будет закрыт", - сказал Вайсберг.

Академик РАН считает, что "Новоселки" станут "одним из самых цивилизованных в Европе рекультивированных полигонов". Но только рекультивации существующих объектов недостаточно для формирования цивилизованного подхода к обращению с отходами, добавил эксперт. Он обратил внимание на необходимость создания предприятий по переработке мусора.

"Мы видим, что сейчас руководство города этим озабочено, мы корректировали городскую программу по благоустройству и экологии. И, нужно сказать, что в этой программе мы заложили строительство мусороперерабатывающего завода: серьезного, экологически безопасного, по современным технологиям, который, возможно, появится к 2022 году", - добавил он.

Вайсберг выразил надежду, что строительство таких объектов продолжится. По его словам, это позволит не допустить в будущем "жутких свалок, подобных полигону "Новоселки". Необходимость строительства мусороперерабатывающих предприятий отметил и председатель саморегулируемой организации "Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга" (СРО "СПАР") Всеволод Хмыров. При этом он видит серьезный фронт работы для властей не только в связи со строительством заводов, но и с организацией раздельного сбора мусора.

"Чтобы уменьшить свалки, нужно постараться организовать таким образом потребление продуктов в Санкт-Петербурге, чтобы минимизировать отходы. Прежде всего я говорю о коммунальных отходах жителей, потому что промышленные отходы - это вопрос управляемый более четко. Второй аспект - организационно определить раздельный сбор, но не путем запрета и наказаний, а путем стимулирования процессов сбора и обработки отходов", - сказал он.

Ужесточение наказания за несанкционированные свалки

Ужесточение наказания для тех, кто создает несанкционированные свалки, может оказаться вполне действенной мерой для борьбы с незаконным складированием мусора на территориях города. Эту меру считает разумной директор по развитию "Центр лабораторных исследований и проектирования "УМ-Эко" Георгий Бардашев.

"Давно об этом говорил, что нужно применять меры конфискации транспортного средства, которое перевозит отходы в несанкционированное место", - сказал эксперт.

По его словам, мест в городе, где систематически появляются несанкционированные свалки, не так много, они хорошо известны. Бардашев добавил, что ужесточение наказания и контроль, в том числе установка камер видеонаблюдения, помогут городу избавиться от незаконных свалок.

Направление "Комфортный город" - один из приоритетов Санкт-Петербурга, который ранее обозначил врио губернатора Александр Беглов. Оно включает также обеспечение чистоты города. Губернаторской поправкой были добавлены 2,5 млрд рублей на повышение качества городской среды, общий объем расходов на эти цели увеличился до 4 млрд рублей.