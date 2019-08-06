Конкурс по созданию нового корпуса университета "Сириус" в Сочи объявят осенью

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Международный конкурс на проектирование нового основного корпуса инновационного научно-технологического университета "Сириус" в Сочи запустят осенью. Об этом во вторник ТАСС рассказала руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Соответствующая инициатива во вторник обсуждалась на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" с президентом России Владимиром Путиным.

"Проектирование основного корпуса университета будет выполнено в рамках общего градостроительного планирования инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) и всего Имеретинского района, которое мы проведем вместе с городом Сочи. Осенью мы объявим международный конкурс, для которого нам нужно было получить одобрение нашим попечительским советом представленных концепций. Мы его получили и сможем сформировать окончательно техническое задание", - сообщила она.

Как рассказала Шмелева, общее проектирование территории инновационного центра, частью которого станет университет, позволит определить этапность привлечения будущих резидентов из числа высокотехнологичных российских компаний. "Статус резидента ИНТЦ даст возможность вести научные исследования и технологические разработки в приоритетных для наших партнеров областях, апробируя и внедряя их в благоприятных экономических и регуляторных условиях. И сразу готовя "под себя" молодые квалифицированные кадры", - пояснила собеседница агентства. По словам руководителя фонда, на данный момент есть около 20 предварительных соглашений с компаниями.

Особый налоговый режим

По информации пресс-службы, для резидентов на территории ИНТЦ будет создан особый правовой и налоговый режим. "Резиденты ИНТЦ на 10 лет получают освобождение от налогов на добавленную стоимость, на прибыль организаций, на имущество, а также от земельного налога на участки на территории центров. Также на 10 лет для организаций-участников вводятся пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование. Особый правовой режим заключается в освобождении резидентов ИНТЦ от госпошлин за выдачу приглашения на въезд, выдачу и продление визы и разрешения на работу иностранным гражданам", - сообщили в пресс-службе.

Административное управление ИНТЦ возьмет на себя управляющая компания, основной целью которой станет создание благоприятных условий для исследовательской и научно-технологической деятельности, а также благоустройство Имеретинского района и развитие его транспортной инфраструктуры. "Территория будет развиваться по принципу высокотехнологичного умного города, будут созданы кампус Университета "Сириус", технико-внедренченская зона - Технополис, резидентский кампус, образовательный кластер "Имеретинский лицей" на 1100 мест и детским садом на 360 мест, территория спорта "Мыс Адлер", многофункциональный концертный зал и другие", - сообщили в пресс-службе центра.

О Центре

ИНТЦ cоздается на базе объектов Олимпийской инфраструктуры Сочи и объединит образовательный, научно-исследовательский, опытно-экспериментальный и производственно-внедренческий кластеры. Фонд "Талант и успех" является инициатором проекта и реализует его по поручению президента РФ в рамках дальнейшего развития проекта "Сириус".

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.