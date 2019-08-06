В Ингушетии простаивают новые дома культуры из-за отсутствия кадров и финансирования

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Построенные за последние годы дома культуры простаивают в Ингушетии из-за отсутствия кадров в этой сфере и недостаточного финансирования, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ситуация с обеспеченностью региона учреждениями культуры улучшается - за последние 3 года в республике построено 16 домов культуры, в настоящее время их насчитывается 32. В рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году будут построены еще шесть. В то же время, ряд учреждений культуры сегодня простаивает из-за отсутствия профессиональных кадров, нехватки специалистов и недостатка финансирования", - сказал министр культуры Ингушетии Микаэл Базоркин на совещании в администрации главы региона.

Как сообщается, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решить эту проблему можно в рамках нацпроекта "Культура" и совместных проектов и соглашений с другими регионами. По его словам, главными приоритетами являются повышение качества образования в сфере культуры и искусства региона.

"Представители Минкультуры должны влиять на согласование проектов, чтобы это были не просто типовые, а современные центры культуры, которые будут отвечать запросам времени и востребованы прогрессивной молодежью. Предоставьте мне список всех существующих проблем по всем направлениям в компетенции министерства, по объектам, которые простаивают, а также пути решения этих вопросов. Каждый объект, его техническое оснащение, кадровое наполнение - важны все детали", - сказал на совещании Калиматов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.