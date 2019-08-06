Американская компания выплатит Минфину США $1,7 млн за нарушение санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания Paccar Inc обязалась в рамках досудебного соглашения выплатить в казну США $1,7 млн за нарушение антииранских санкций Вашингтона. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

"Компания, базирующаяся в Вашингтоне, согласилась выплатить $1,7 млн за 63 случая явного нарушения санкций против Ирана", - отметили в Управлении. В казначействе установили, что Paccar, занимающаяся продажей грузовиков, через дочернюю структуру в Нидерландах поставила 63 машины в Европу, хотя конечным потребителем был Иран. Общая сумма операции составила $5,4 млн.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.