Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 8 августа разрешил поставки в Россию продукции трех предприятий Белоруссии. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ОАО "Барановичский молочный комбинат" - сухой молочной продукции; "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" - масла сливочного; ОАО "Здравушка-милк" производственный участок Березинский - сливок, пастеризованных наливом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о снятии запрета принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования в отношении продукции компаний и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая белорусскими предприятиями в Россию продукция должна быть выработана с 8 августа и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, указали в ведомстве.