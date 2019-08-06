США и Саудовская Аравия договорились препятствовать дестабилизации рынка нефти Ираном

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в Вашингтоне и договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти. Это утверждается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Министерства энергетики США.

"Министры Перри и аль-Фалех подтвердили, что США и Саудовская Аравия как два крупнейших в мире поставщика нефти продолжат совместно работать для обеспечения того, чтобы мировой рынок нефти и дальше хорошо снабжался с целью смягчения сбоев поставок, особенно с учетом агрессивных попыток Ирана дестабилизировать рынки", - говорится в документе.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.