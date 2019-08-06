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Аукцион по продаже доли РЖД в "Трансконтейнере" пройдет 27 ноября

Заявки участников принимаются организаторами c 8 августа по 15 ноября 2019 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ".

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Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".

"Стартовая (минимальная) цена продажи акций - 36 млрд 159 млн рублей. Цена продажи акций, подлежащая уплате в соответствии с договором купли-продажи акций, определяется в ходе проведения аукциона и подлежит уплате с учетом сумм всех корректировок, установленных в договоре купли-продажи акций. <…> Дата проведения аукциона - 27 ноября 2019 года в 15:30 мск" - указано в условиях проведения торгов.

Уточняется, что заявки участников, а также другие документы, которые должны быть предоставлены на участие в торгах, принимаются организаторами c 8 августа по 15 ноября 2019 года.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс 2 акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Интерес к активу в разное время выражали группа UCL Владимира Лисина в партнерстве со швейцарским контейнерным оператором Mediterranean Shipping Company, Global Ports и группа "Дело" Сергея Шишкарева. Как сообщалось ранее, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в "Трансконтейнере".

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