В парламенте Венесуэлы оценили госдолг республики в $160 млрд

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли оценил объем внешнего долга страны в $160 млрд. Соответствующую оценку депутат дал, выступая на парламентских слушаниях, посвященных ситуации вокруг задолженности Боливарианской Республики. Законодательный орган находится под контролем политических противников исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Венесуэльский долг, по самым скромным оценкам, составляет не менее $130 млрд, а по самым смелым - $198 млрд, - приводит слова парламентария радиостанция Union Radio. - Это в среднем дает объем в $160 млрд".

По словам законодателя, перед тем, как обнародовать свои выводы, он провел консультации с рядом экспертов-экономистов, а также изучил доклад парламента по теме внешнего долга.

Комментариев со стороны правительства по поводу этих заявлений пока не поступало.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно оценкам ООН, Боливарианскую Республику покинули уже более 4 млн человек.