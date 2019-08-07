РБК: доля россиян, имеющих кредиты, сократилась до 51%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доля россиян, которые имеют непогашенные кредиты, сократилась с 2017 года на 6 процентных пункта и составила 51% в 2019 году. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%", - говорится в публикации.

Согласно результатам опроса, наибольшее количество кредитов (ипотечных и необеспеченных) берут россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Порядка 72% респондента из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. Почти две трети (63%) россиян в возрасте от 35 до 44 лет также имеют кредиты.

По данным ВЦИОМ, за последние два года сильнее всего снизилась закредитованность молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Так, в 2017 году порядка 66% их них говорили, что в семье есть непогашенные кредиты, в то время как в 2019 году об этом заявили 37% граждан. В свою очередь, доля респондентов в возрасте от 60 лет с кредитами сократилась на 11 процентных пунктов, до 31%. По всем остальным возрастным категориям наблюдается либо небольшое снижение (максимум 4 п.п.), либо рост (максимум на 2 п.п.), отмечает РБК.

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). Как пишет издание, брали ссуды и более половины жителей (54%) городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Кроме того, согласно результата опроса, большинство респондентов (84%) не планируют брать кредиты в ближайшие шесть месяцев. Два года назад доля таких граждан составляла 87%.

"Самым популярным вариантом ответа у тех, кто готовится взять кредит в ближайшие полгода, стала ипотека (5%), затем идут кредиты на ремонт квартиры (4%) и покупку автомобиля (3%)", - уточняет РБК.