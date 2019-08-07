Опрос: около четверти россиян совершает покупки в интернете в кредит

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Примерно четверть россиян совершает покупки в интернете с использованием кредитных средств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Хоум Кредит" среди своих клиентов (есть в распоряжении ТАСС).

"Покупки в интернете с привлечением кредитных ресурсов совершали около 25% респондентов. Из них 12,6% использовали карту рассрочки, 9,2% воспользовались предложениями по рассрочке на сайте магазина, 3% купили товар по кредитной карте или оформили POS-кредит", - говорится в исследовании.

При этом авторы исследования отмечают рост востребованности кредитных карт. Так, за последние два года доля интернет-покупок, оплаченных при помощи кредитных карт, увеличилась до 33,9% с 29%. Самым популярным способом оплаты в интернете по-прежнему остается дебетовая карта - 53,3%.

Онлайн-покупки совершают 66,5% опрошенных против 37,5% двумя годами ранее. При этом мужчины более охотно пользуются онлайн-магазинами, чем женщины - 73,8% против 59,7% соответственно.

Среди основных причин нежелания покупать что-либо в интернете: привычка ходить в традиционные магазины (39,6%), отсутствие возможности примерки и осмотра (28,9%), а также страх стать жертвой мошенников (6,2%). При этом 7,2% среди тех, кто не совершает покупки онлайн, заявили, что вовсе не пользуются интернетом.

Также в исследовании отмечается рост популярности cross-border (трансграничных) покупок. Так, доля людей, которые пользуются только российскими интернет-магазинами, за два года сократилась до 38,5% с 45,2%.

В опросе банка приняло участие 800 человек по всей стране, среди опрошенных были держатели дебетовых и кредитных карт.