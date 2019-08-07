Объем международных грузоперевозок аэропорта в Хайкоу в этом году вырос на 52%

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Общий объем международных грузовых перевозок аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) в первой половине текущего года вырос на 52%, до 3095 тонн. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, объем экспортных грузов составил 1294 тонны, что на 58% больше в годовом исчислении. Общий поток ввозимого в Китай через воздушный порт груза увеличился в январе-июне на 48%, до 1801 тонны.

Росту грузоперевозок способствовало активное развитие международных направлений аэропорта, а также упрощение и ускорение процедуры отправления и принятия грузов. В первой половине этого года логистическая служба аэропорта Мэйлань значительно сократила продолжительность отправки грузов на экспорт, что привело к общему увеличению объема отправлений.

Как передает "Наньхайван", росту показателей способствовало ускорение таможенных процедур. Так, в январе-июне аэропорт Мэйлань завершил таможенное оформление более 350 тыс. мелких посылок общим весом более 778 тонн - это практически в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году, является крупнейшим воздушным портом острова Хайнань. Общая площадь застройки авиагородка достигает 322,3 тыс. кв. м. Там расположены гостиницы, магазины беспошлинной торговли, а также Аэрокосмический музей науки и техники.

Согласно размещенной на сайте авиаузла информации, Мэйлань намерен и дальше развивать инфраструктуру. Планируется увеличить количество парковочных мест аэропорта, обеспечить удобную транспортную развязку и прикладывать максимум усилий для обеспечения бесперебойности в обслуживании растущего пассажиропотока.