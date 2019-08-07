Эксперт: решение США по Китаю способствует переходу торговли РФ - КНР на нацвалюты

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам может способствовать более активному переходу российско-китайской торговли на национальные валюты. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Центра исследований международных проблем при агентстве Синьхуа Вань Чэнцай.

"Китайский юань уже признан резервной валютой. Нынешнее решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам, по моему мнению, не будет иметь негативного воздействия на российско-китайские торгово-экономические отношения, - сказал Вань Чэнцай. - Более того, это может иметь даже позитивное значение для нашей двусторонней торговли, потому что мы можем меньше использовать доллары, а больше - юани и рубли". Политический курс Пекина и Москвы, напомнил эксперт, заключается в увеличении доли использования национальных валют в торговле.

Как сообщалось в распространенном в понедельник пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ".

"Соединенные Штаты необоснованно причислили Китай к так называемым валютным манипуляторам. Это еще один вопиющий акт эскалации торгового спора после заявления 1 августа о намерении США ввести новые пошлины на товары из КНР стоимостью $300 млрд", - заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Действия Соединенных Штатов, подчеркнула она, - "это своенравный, односторонний протекционистский акт".