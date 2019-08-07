В Нью-Йорке на бывшей военной верфи началась пробная эксплуатация машин-беспилотников

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Эксплуатация беспилотных автомашин в ограниченном масштабе начинается в среду в Нью-Йорке. Как сообщила газета The New York Times, первая партия доставлена на территорию промышленного комплекса Brooklyn Navy Yard и будет осуществлять круглосуточные бесплатные перевозки пассажиров по кольцевому маршруту на территории этого комплекса, занимающего площадь в 120 га. Ранее там существовала военно-морская верфь, где строились линкоры типа "Миссури", а сейчас размещены офисы около 400 компаний и работают около 10 тыс. человек. Пробная эксплуатация беспилотников на этой территории будет осуществляться в течение двух лет.

Шесть микроавтобусов Polaris на электрической тяге, которые будут развозить пассажиров по территории Brooklyn Navy Yard, рассчитаны на шесть пассажиров. Они оснащены лазерными сканнерами, высокочувствительными видеокамерами и мощным бортовым компьютером. В качестве меры предосторожности в каждой поездке пассажиров будут сопровождать специалист по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и IT-специалист. Они будут собирать и анализировать информацию об эксплуатации беспилотников и в случае необходимости смогут взять управление на себя.

Ранее компания-оператор этой системы Optimus Pide уже осуществляла пробную эксплуатацию беспилотников в районе Бостонского морского порта, а также в жилом квартале городка Саут-Веймут (штат Массачусетс) и, по словам главного управляющего компании Райана Чина, ни разу не случалось никаких происшествий.

Однако эксперт по вопросам организации городского транспорта Сэмюел Шварц в интервью газете The New York Times выразил мнение, что на улицах Нью-Йорка беспилотники появятся еще очень не скоро. "В 2017 году существовали предположения, что пройдет два года и беспилотники выйдут на улицы, - отметил он. - В 2019 году считается, что до широкого применения беспилотников пройдет не менее пяти лет". Он объяснил это тем, что вопрос применения беспилотных машин в городских условиях "гораздо более сложный, чем представлялось ранее" .