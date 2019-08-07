План трансформации делового климата в России выполнен по итогам шести месяцев лишь на 57%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Только 57% мероприятий плана по трансформации делового климата (ТДК), сроки реализации которых наступили в первом и втором кварталах 2019 года, выполнены или находятся в стадии разработки, сообщает Министерство экономического развития РФ.

"При этом министр акцентировал внимание всех ведомств на необходимости достижения 100% исполнения запланированных мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе МЭР.

Правительство РФ утвердило план трансформации делового климата 17 января 2019 года. План предполагает улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям, включая таможенное администрирование, международную торговлю и экспорта, доступ субъектов МСП к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, а также налоговое администрирование и контрольно-надзорную деятельность.

Соответствующий перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды разрабатывался совместно с предпринимательским сообществом. Предполагается, что перечень будет обновляться на постоянной основе в соответствии с запросами бизнеса.

Протокол заседания правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики, где обсуждалось исполнение плана ТДК, в настоящее время находится на утверждении у председателя правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Антона Силуанова, добавили в Минэкономразвития.