Поступления от НДФЛ в Москве в I полугодии 2019 года выросли на 11%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы в I полугодии 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

"Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы в I полугодии 2019 года составили 459,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с I полугодием 2018 года на 11,4% (на 47 млрд рублей), что существенно превышает текущий уровень инфляции", - отметил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов пояснил ТАСС, что такая динамика связана прежде всего с ростом зарплат москвичей. "Рост поступлений в бюджет от НДФЛ стал следствием увеличения числа налогоплательщиков и роста их доходов. За пять месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%. Прирост наблюдался во всех отраслях экономики", - пояснил министр.

По данным Ефимова, из общего объема поступлений от НДФЛ почти 95% (436,25 млрд рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), у которых они работают по найму. Их объем в первом полугодии 2019 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Более 3% (15,1 млрд рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и т. д.), а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею, на тотализаторе и т. д. Эти поступления выросли на 14,5%.

В свою очередь Тихонов отметил, что в целом налог на доходы физических лиц - вторая по величине статья доходов городского бюджета после налога на прибыль организаций. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы составляет 36%. Ставка налога в России с 2001 года составляет 13 %.