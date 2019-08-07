"Ъ": ВТБ приобрел оператора фискальных данных "Первый ОФД"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников сделки, а также на источники, знакомые с вопросом.

"ВТБ приобрел одного из крупнейших операторов фискальных данных (ОФД) - компанию "Первый ОФД" у группы ЕСН Григория Березкина", - рассказали изданию источники.

Стороны сделки подтвердили "Коммерсанту" информацию о продаже компании. В ВТБ сообщили, что планируют с помощью "Первого ОФД" предоставлять клиентам банка услугу передачи фискальных данных как часть комплексного продукта, включающего расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы.

По словам управляющего партнера "Первого ОФД" Ирины Есипенко, синергетический потенциал для развития совместного бизнеса позволит усилить рыночные позиции компании.

Сумма сделки не раскрывается, но, по оценкам экспертов, она могла составить 1-2 млрд рублей, отмечает издание.