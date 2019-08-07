Кабмин Киргизии временно приостановил разработку месторождения Солтон-Сары

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Киргизии временно приостановило разработку золоторудного месторождения Солтон-Сары, где произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками китайской компании. Об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского кабмина.

"Деятельность горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на золоторудном месторождении Солтон-Сары временно приостановлена", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, соответствующее решение принял первый вице-премьер Кубатбек Боронов, который во вторник побывал на месте конфликта.

"Решение принято на основании соответствующего заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики. Боронов особо подчеркнул, что выдвинутые требования местных жителей будут исполнены в рамках закона", - отмечает пресс-служба. При этом первый вице-премьер пообещал провести "тщательное расследование" причин возникновения конфликта на месторождении.

"Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения", - цитирует пресс-служба Боронова.

Конфликт на Солтон-Сары возник 5 августа. Около 300 местных жителей пришли на месторождение и потребовали его закрытия, поскольку, по их мнению, предприятие наносит серьезный ущерб окружающей среде. В результате возникшего между ними и работниками китайской компании противостояния, в котором стороны использовали камни и палки, пострадали 39 человек, в основном сотрудники предприятия.

Месторождение Солтон-Сары расположено в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта. Китайские инвесторы разрабатывают его с 2013 года. Прогнозируемые запасы золота на руднике составляют около 20 тонн. Ранее между местными жителями и работниками китайского предприятия уже возникали конфликты, причиной которых, по заверению местного населения, являлось несоблюдение китайской стороной экологических норм.