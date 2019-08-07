"Известия": двухместный самолет на водородной тяге покажут на МАКС-2019

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российскую разработку, образец пилотируемого двухместного самолета "Сигма-4" на водородной тяге, продемонстрируют на автосалоне МАКС-2019, который пройдет 27 августа - 1 сентября в Московской области. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на информацию разработчиков самолета.

По их словам, водород в двигателе этого самолета не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом, давая электроэнергию для вращения винтов. Побочным элементом, выделяемым в воздух, становится водяной пар.

"Энергоэффективность водородной установки в 2,8 раза выше, чем при сжигании керосина. Ведущие мировые разработчики авиационной техники уверены, что водород - топливо будущего, но массовый переход авиакомпаний на водородные самолеты ожидают не раньше середины века", - пишет издание.

Водородная силовая установка занимает в самолете одно место пассажира. Размах крыльев двухместного самолета составляет 9,8 м при длине в 6,2 м, взлетная масса - 600 кг, дальность полета - до 300 км.

Такой самолет, по мнению разработчиков, может быть полезен в сельском хозяйстве, в санавиации, а также в качестве аэротакси.