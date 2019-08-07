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Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,15 рубля

Евро опустился до 72,99 рубля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12,25 копейки и составил 65,15 рубля.

Курс евро снизился на 11,75 копейки, до отметки 72,9925 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,01%, до уровня в 2683,06 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,03% и составил 1294,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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