Севастопольское авиационное предприятие планируют передать в Ростех

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ФГУП "Севастопольское авиационное предприятие" планируется преобразовать в акционерное общество и передать госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Передача 100% акций предприятия должна быть обеспечена в течение 20 месяцев после вступления в силу указа главы государства.

Севастопольский авиационный завод - специализированное авиаремонтное предприятие, которое производит капитальный ремонт, переоборудование и модернизацию различных типов вертолетов, связи и навигации.