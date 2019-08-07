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Севастопольское авиационное предприятие планируют передать в Ростех

Передача всех акций предприятия должна произойти в течение 20 месяцев после вступления в силу указа президента России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ФГУП "Севастопольское авиационное предприятие" планируется преобразовать в акционерное общество и передать госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Передача 100% акций предприятия должна быть обеспечена в течение 20 месяцев после вступления в силу указа главы государства.

Севастопольский авиационный завод - специализированное авиаремонтное предприятие, которое производит капитальный ремонт, переоборудование и модернизацию различных типов вертолетов, связи и навигации.

Теги
РоссияСевастополь
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