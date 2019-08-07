Число выданных автокредитов в России выросло во II квартале на 8%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество выданных кредитов на покупку автомобиля выросло во втором квартале 2019 года на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Такие данные привели Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическое агентство "Автостат".

"По информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, по итогам II квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 8% (во II квартале 2018 года - 223,4 тыс. шт.)", - говорится в сообщении.

Больше всего автокредитов, по данным НБКИ, было выдано в Москве (19,4 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.), Московской области (14,2 тыс.), Татарстане (11,9 тыс.) и Башкирии (10,7 тыс.).

Что касается динамики, то самый высокий рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30%) областях, Красноярском крае (+28,3%), а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21%) областях. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-6,4%), Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%), а также в Свердловской (-2,5%) и Нижегородской (-2,2%) областях. "В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно", - отмечается в сообщении.

"Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются. Так, во II квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования ("Первый/Семейный автомобиль"), которые были направлены как раз на массовый сегмент", - отметил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин также считает, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая автопром. "Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы", - отметил он, уточнив, что качество автокредитов находится на стабильном уровне.