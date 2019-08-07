Министр экономики Молдавии опасается прекращения транзита газа через Украину

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии ищет альтернативные источники поставок газа в связи с возможным прекращением его транзита из России через территорию Украины. Об этом заявил в среду министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в эфире телеканала TV8.

"Работа идет по трем направлениям, чтобы обеспечить диверсификацию поставок. С одной стороны, мы хотим пересмотреть и продлить договор с "Газпромом", чтобы у нас было время закончить строительство газопровода Яссы-Кишинев", - сказал министр. Он пояснил, что этот газопровод позволит закупать газ у Румынии.

"Также завершается строительство газопровода, который будет проходить через Турцию и Болгарию. Мы работаем и с Болгарией, чтобы получать газ еще и с южной стороны", - добавил министр. По его словам, параллельно с этим кабинет ведет переговоры с Украиной, в частности, рассматривается возможность создания в хранилищах этой страны резервов газа на холодный период времени. Брынзан выразил сожаление, что переговоры об альтернативных поставках газа не были начаты "еще 20 лет назад".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, что намерен просить "Газпром" о предоставлении скидки на поставляемый газ в связи с непростой экономической ситуацией, которая сложилась в стране при прежнем правительстве. По его словам, этот вопрос он хочет обсудить в ходе предстоящего в августе визита в Москву.

Додон сообщил, что трубопровод из Румынии для альтернативных поставок газа, на который ЕС выделял деньги прежним правительствам Молдавии, так и не достроен. Но даже если он будет готов, непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа через ту же украинскую газотранспортную систему, заметил глава Молдавии.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон уже обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером предоставление Молдавии скидки на газ в размере 25%. Президент также поручил правительству начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 миллиарда кубометров газа - на 8,4% больше, чем в 2017 году.