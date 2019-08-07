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Орешкин поддержал идею строительства федеральной трассы между Алтаем и Казахстаном

В настоящее время между Россией и Казахстаном ведется разработка программы приграничного сотрудничества

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал идею строительства федеральной трассы, которая соединит Республику Алтай с Казахстаном. Таким образом министр отреагировал на инициативу врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

"У нас в планах, мечтах, еще одна федеральная трасса, которая соединяет (Алтай) с Казахстаном", - сказал глава региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай.

"У нас сейчас ведется с Казахстаном разработка программы приграничного сотрудничества. И этот объект мог бы быть одним из элементов этой программы, активизации. История с Казахстаном [...] давайте посмотрим, как ее в программу сотрудничества погрузить", - ответил Орешкин.

На сегодняшний день в республике существует одна федеральная трасса, соединяющая Республику Алтай с Алтайским краем. Трассу Горно-Алтайск - Телецкое озеро планируется передать в федеральную собственность к 2020 году.

Теги
КазахстанРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичАлтайский край
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