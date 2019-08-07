В Ростовской области с 2020 года будут производить полимерные мусорные контейнеры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Производственная площадка компании из Татарстана "Ай-Пласт" открылась в среду в Азове в Ростовской области, на ней будут производить полимерные контейнеры для фруктов и овощей, а в перспективе - для твердых коммунальных отходов.

"Пятый завод открывает предприятие. В Ростовской области созданы инфраструктурные возможности поддержки и другие возможности, и огромный рынок потребления. Пока вот 5 тыс., в ближайшее время будет расширение - 9 тыс. тонн полимеров здесь будет перерабатываться", - сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия завода.

Общий объем инвестиций в два этапа создания производства составляет порядка 1,2 млрд рублей. На площадке установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel, оборудование позволит выпускать крупногабаритные контейнеры "Айбокс" для сельскохозяйственной продукции.

По словам исполнительного директора "Ай-Пласт" Александра Ермоленко, на втором этапе планируется ввести в эксплуатацию более мощный термопластавтомат. "Это вторая подобная машина в России, первая стоит на нашей основной площадке, вторая будет здесь, подобных машин нет ни в России, ни в Восточной Европе. После установки этой машины мы будем здесь локализовывать производство мусорных контейнеров. Мы также являемся компанией, которая производит всю линейку мусорных контейнеров, линейка насчитывает размерный ряд от 1,1 тыс. литров до 120 литров", - пояснил исполнительный директор. Вторую часть проекта планируется завершить до конца 2020 года.

"В будущем будет расширяться и объем инвестиций, и ассортимент продукции. Завод будет выпускать в том числе контейнеры для твердых коммунальных отходов, что особенно актуально в связи с начавшейся в 2019 году мусорной реформой. А также другую продукцию для машиностроения, пищевой, химической промышленности, возможно, даже для оборонно-промышленного комплекса", - привели в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области слова генерального директора АИР Игоря Буракова.

ООО "Ай-Пласт" - ведущий российский производитель крупногабаритной тары и других изделий из полимерного сырья, единственный в России производитель линейки контейнеров твердых коммунальных отходов различных объемов. Объем переработки - 55 тыс. тонн полимерного сырья в год. Компания была основана в 2009 году, основное производство расположено в городе Нижнекамске в Татарстане, несколько лет назад была открыта площадка во Владимирской области.