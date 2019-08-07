Сбербанк и АФК "Система" могут построить международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Сбербанк и АФК "Система" выразили готовность построить международный терминал в аэропорту города Горно-Алтайск. Об этом сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Алтая.

"У нас аэропорт частный - это АФК "Система" и Сбербанк. Я провел с ними переговоры, они готовы построить международный терминал", - заявил он.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Орешкин добавил, что важно развивать авиасообщение Алтая не только с Москвой, но и с другими странами.

"Важен запуск рейсов из других стран с теми туристами, которые являются высокомаржинальными. Республика с точки зрения туристического продукта - это уникальная история. И все развитие туризма надо строить таким образом, чтобы не страдала природа, не страдало местное население. И здесь высокомаржинальные туристы из ряда иностранных государств могут здесь определенную роль сыграть", - отметил министр.