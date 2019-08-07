Глава МирЭС: через 10 лет умные энергоэффективные холодильники будут в каждом доме

ТАСС, 7 августа. В десятилетней перспективе умные холодильники, способные регулировать энергопотребление и работать на энергии из разных источников, появятся в каждом доме. Такое мнение высказал генсек Мирового энергетического совета (МирЭС) Кристоф Фрай в интервью газете "Ведомости".

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие энергосистем требует эффективного управления амплитудой колебаний спроса на электроэнергию с помощью цифровых технологий. В качестве примера Кристоф Фрай привел домашние холодильники, на долю которых приходится до 5% (4 ГВт) необходимой мощности в периоды пиковых нагрузок.

Задача современных разработок состоит в том, чтобы адаптировать энергопотребление бытовой техники под кривую мощности генерации энергии ветра и солнца. Данный подход будет применим для широкого спектра электроприборов - от мобильных телефонов и систем кондиционирования до умных холодильников, которые, как ожидается, появятся в каждом доме на горизонте в 5-10 лет, добавил Кристоф Фрай