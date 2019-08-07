Авиасообщение между Новокузнецком и Санкт-Петербургом откроют в сентябре

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" 21 сентября запустит прямой авиарейс из Кузбасса в Санкт-Петербург, самолеты будут вылетать из аэропорта Спиченково в Новокузнецке раз в неделю по воскресеньям, сообщается на официальном сайте аэропорта.

"Авиакомпания "Алроса" начинает выполнение полетов с 21 сентября 2019 года по маршруту "Санкт-Петербург - Новокузнецк - Санкт-Петербург" на комфортабельных самолетах Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте авиакомпании, самолет из Новокузнецка будет вылетать в Санкт-Петербург по воскресеньям в 8:55 (4:55 мск), время полета составит чуть более пяти часов. В Новокузнецк пассажиры смогут улететь из Пулково в субботу в 22:45 мск. Стоимость билета в одну сторону составляет от 14 до 74,5 тыс. рублей в зависимости от класса обслуживания.

Ранее пассажирам из Кузбасса, чтобы улететь в Санкт-Петербург, приходилось выбирать для вылета аэропорты соседних регионов либо подбирать стыковочные рейсы с пересадкой в Москве, что существенно увеличивало время в пути и стоимость перелета.

В июле на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Кузбасса и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, по итогам которого губернатор Сергей Цивилев сообщил о том, что прорабатывается вопрос о возобновлении прямых авиарейсов из Кемеровской области в Санкт-Петербург и открытие представительства Кузбасса в Северной столице.