Еврокомиссия ждет разъяснений США по планам введения санкций по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия следит за дискуссией по внесенному в Сенат США законопроекту о введении санкций по "Северному потоку - 2" и ждет разъяснений США по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе в среду.

Что это значит для "Северного потока — 2"?

В ЕС утвердили поправки к Газовой директиве. Что это значит для "Северного потока — 2"?

"Что касается санкций [по "Северному потоку - 2"], мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме", - заявила она, отвечая на вопрос, какие меры примет Брюссель в случае введения США санкций против компаний, задействованных в этом международном проекте.

При этом Еврокомиссия не комментирует иск компании оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG против Брюсселя по поправкам в Газовую директиву ЕС и намерена продолжать "внесение положений данной директивы в национальные законодательства стран ЕС".

Поправки в Газовую директиву ЕС направлены на ограничение возможностей эксплуатации "Северного потока - 2".