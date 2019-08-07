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Еврокомиссия ждет разъяснений США по планам введения санкций по "Северному потоку - 2"

При этом ЕК не комментирует иск Nord Stream 2 AG против Брюсселя по поправкам в Газовую директиву ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия следит за дискуссией по внесенному в Сенат США законопроекту о введении санкций по "Северному потоку - 2" и ждет разъяснений США по этому вопросу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе в среду.

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"Что касается санкций [по "Северному потоку - 2"], мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме", - заявила она, отвечая на вопрос, какие меры примет Брюссель в случае введения США санкций против компаний, задействованных в этом международном проекте.

При этом Еврокомиссия не комментирует иск компании оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG против Брюсселя по поправкам в Газовую директиву ЕС и намерена продолжать "внесение положений данной директивы в национальные законодательства стран ЕС".

Поправки в Газовую директиву ЕС направлены на ограничение возможностей эксплуатации "Северного потока - 2".

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