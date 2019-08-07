Завод "Звезда" опроверг свое обращение в Ростехнадзор за лицензией на атомное судостроение

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дальневосточный завод "Звезда", на базе которого строится судостроительный комплекс, не обращался в Ростехнадзор за лицензией на получение разрешения на атомное судостроение, сообщил ТАСС представитель ведомства.

Как написала сегодня газета "Ведомости", ожидалось, что верфь "Звезда" поборется за заказ двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт (ЛК-60) со стартовой стоимостью 100 млрд рублей, но она не смогла принять участие в этом аукционе из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора на конструирование атомных установок.

"Предприятие ДВЗ "Звезда" за лицензией на атомное судостроение в Ростехнадзор не обращалось", - сказал представитель ведомства.

В "Роснефти" от комментариев отказались.

Гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко ранее говорил журналистам, что СК "Звезда" начнет оформлять документы на получение лицензии на атомное судостроение после решения вопроса по строительству перспективного ледокола "Лидер".

"Балтийский завод" оказался единственным участником объявленного "Атомфлотом" электронного аукциона на право заключения договора на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

О "Звезде"

Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Судоверфь "Звезда" также выбрана для строительства атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт. Как ожидается, строительство начнется в 2020 году.