"Россети" выделят на ремонт электрооборудования Ставрополья более 750 млн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" до конца 2019 года направит более 750 млн рублей на ремонт электросетевого оборудования Ставропольского края. Работы на сумму более 350 млн рублей на территории региона уже выполнены, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" готовят к работе в предстоящий период пиковых нагрузок сети Ставропольского края. В этом году филиалом "Ставропольэнерго" капитально отремонтировано свыше 2,5 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) основной питающей и распределительной сети, 587 трансформаторных подстанций 6/10-0,4 кВ. На весь выполненный в этом году комплекс работ энергетики направили более 355 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей края энергетики расчистили трассы воздушных ЛЭП от близко растущих деревьев, чтобы в ветреную погоду растительность не повредила провода и не стала причиной отключений.

"На сегодняшний день специалисты компании освободили от поросли почти 65 га трасс воздушных линий, что соизмеримо с площадью почти 93 футбольных полей", - уточнил представитель компании.

Особое внимание - селу

Особое внимание энергетики уделили сетям в сельской местности. Более чем в 200 сельских поселениях Ставрополья специалисты заменили почти 4 тыс. опор воздушных ЛЭП, свыше тысячи километров провода классом напряжения 0,4-10 кВ. На сегодняшний день энергетики завершают работы в селах Благодатное и Рогатая Балка Петровского городского округа, Прасковея и Покойное Буденновского района, в поселке Октябрь и селе Бешпагир Грачевского района.

По словам первого замдиректора - главного инженера филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Павла Зинченко, компания ведет планомерную подготовку электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период.

"До конца года мы направим на ремонт электросетевого оборудования еще 410 млн рублей, чтобы завершить запланированный объем работ и своевременно подготовиться к периоду пиковых нагрузок", - цитирует Зинченко пресс-служба компании.

Значительный объем работ выполнен специалистами энергокомпании без привлечения подрядных организаций, и эта форма работы уже показала свою эффективность при плановых ремонтах прошлого года.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Россети Северный Кавказ" планирует в августе подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем.