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Зимбабве и ОВК обсудят локализацию в республике завода по сборке вагонов

Кроме того, "Уралвагонзавод" заинтересован в поставках в республику дорожно-строительной техники, грузовых вагонов и горно-шахтного оборудования

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Транспортные ведомства Зимбабве и Объединенная вагонная компания (ОВК) обсудят локализацию сборки вагонов на территории республики. Подобную рекомендацию отразили в тексте протокола участники третьего заседания межправительственной российско-зимбабвийской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

"Стороны рекомендовали ПАО "НПК Объединенная вагонная компания" и транспортным ведомствам Республики Зимбабве провести переговоры по вопросу проектирования и поставки грузовых вагонов и комплектующих к ним, организации сервисного обслуживания на территории Зимбабве, а также локализации крупно-узлового сборочного производства вагонов на предприятиях Национальных железных дорог Зимбабве", - говорится в документе.

Кроме того, профильные ведомства Зимбабве рассмотрят возможность установки мусоросжигательного завода, в создании которого заинтересован "Уралвагонзавод". Как отмечается в протоколе межправкомиссии, предприятие также выразило заинтересованность в поставках в республику дорожно-строительной техники, грузовых вагонов и горно-шахтного оборудования.

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ЗимбабвеРоссия
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