Американская Uplight внедрит AI-платформу для анализа клиентских данных в своей экосистеме

ТАСС, 7 августа. Американская компания Uplight, поставщик технологических решений для экосистем в сфере энергетики, объявила о приобретении Ecotagious - лидера рынка по внедрению машинного обучения для задач энергосбережения. AI-платформа Ecotagious будет внедрена для широкого круга пользователей, сообщила Uplight.

Решение, разработанное Ecotagious, основано на SaaS (Software-as-a-Service) платформе, где данные энергосчетчиков анализируются с помощью AI-алгоритмов, а также учитывается поведенческая специфика потребителей для составления клиентского профиля. Платформа уже была успешно внедрена в США и Канаде, и теперь станет частью экосистемы Uplight.

По итогам последнего отчетного периода, благодаря использованию платформы средняя экономия электроэнергии в зимний период составила 3,2%, а число участников программы управления спросом увеличилось на 70%. Кроме того, клиенты Ecotagious получали персонализированные рекомендации для экономии на счетах за электроэнергию.

Ожидается, что в ближайшем будущем решение Ecotagious получит более широкое распространение, поскольку общее число клиентов Uplight превышает 110 млн, обслуживаемых 85 энергопровайдерами.