Эксперты: новые санкции США негативно повлияют на экономику России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Негативное влияние новых санкций США российская экономика сможет ощутить в долгосрочной перспективе из-за снижения уровня инвестиций и затруднения доступа к технологическим трансферам. Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody's .

"Краткосрочные последствия [новых санкций] ограничены, учитывая низкие потребности правительства РФ в финансировании. Однако санкции будут влиять на долгосрочные перспективы роста через уровень инвестиций ниже прогноза и затруднение доступа к технологическим трансферам", - указывают аналитики агентства.

Агентство напомнило, что потребности России в долларовых займах на данный момент невысоки, так как план правительства по внешним займам на 2019 год уже выполнен (в объеме, эквивалентном $3,8 млрд, или 0,2% ВВП).

Кроме того, по прогнозам Moody's, в России в течение двух лет профицит бюджета в среднем будет составлять 2,3% ВВП. Это означает, что у российских властей не будет потребности в его финансировании через займы в иностранной валюте. "Ликвидные ресурсы позволят при необходимости отказаться от эмиссии международных облигаций: вклады в Центральный банк на конец июня составляли 10,4 трлн рублей (9,5% от предполагаемого ВВП на 2019 год)", - отмечается в материалах агентства.

Тем не менее, учитывая широкий круг финансовых посредников США, санкции сделают выпуск суверенного долга в долларах намного сложнее для России. В этом контексте санкции США, вероятно, приведут к постоянному сокращению долларовых выпусков, а низкая зависимость правительства от финансирования в долларах США еще больше минимизирует государственные риски ликвидности, полагают в Moody's.

"Амбиции российского президента Владимира Путина по повышению темпов роста и уровня жизни будет труднее достичь с новыми санкциями США", - резюмируют аналитики.

Ранее стало известно о решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Cанкции вступят в силу 19 августа.

Новые санкции США запрещают американским банкам участвовать на первичном рынке евробондов РФ и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Кроме того, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика страны позволяют экономике России быстро приспосабливаться к санкционному давлению и внешним неблагоприятным условиям. Он подчеркнул, что созданная правительством финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.