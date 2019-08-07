"Ингосстрах" застраховал реконструкцию кинотеатра "Художественный"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Ингосстрах" застраховал строительно-монтажные работы и ответственности перед третьими лицами в процессе реконструкции и реставрации здания кинотеатра "Художественный" в Москве, сообщила компания. "Страховая сумма по договору составила порядка 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Объект застрахован от рисков гибели, утраты или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события. Ответственность предприятия застрахована от рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в связи с осуществлением контрактных работ, отмечается в сообщении.

Кинотеатр "Художественный" построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша. В 1912 году кинотеатр был перестроен архитектором Федором Шехтелем, так как перестал вмещать всех желающих. В 2014 году здание кинотеатра было закрыто на реконструкцию.