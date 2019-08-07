ЦБ с 2018 года реабилитировал 151 банкира и топ-менеджера организаций из "черного списка"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ с января 2018 года удовлетворил 151 заявление на восстановление деловой репутации банкиров и руководителей финансовых организаций, попавших в "черный список", говорится в материалах регулятора.

На 1 июля 2019 года 14 жалоб находились на рассмотрении.

В сообщении отмечается, что за данный период в ЦБ поступило 396 обращений, из них 351 связано с деятельностью кредитных организаций, 45 касались деятельности некредитных финансовых организаций. ЦБ рассмотрел 308 обращений.

Одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации, указывают в ЦБ. По этой причине комиссия ЦБ оставила без рассмотрения 20% жалоб, поступивших во II квартале 2019 года.

После вступления в силу закона о деловой репутации акционеров, лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций, в ЦБ создана комиссия по рассмотрению обращений об исключении из "черного списка". Деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации.