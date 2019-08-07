Физлиц обяжут раскрывать таможне происхождение средств при декларировании более $100 тыс.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более $100 тыс. на границах стран Евразийского экономического союза. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Такое решение Коллегия приняла на заседании 6 августа. В ЕЭК пояснили ТАСС, что решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.

"Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной $100 тысячам", - говорится в сообщении.

Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направленной на создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает $10 тыс.