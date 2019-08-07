Глава Ставрополья предложил Путину включить развитие инфраструктуры Кавминвод в нацпроект

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Развитие туристической инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод требует включения этого курортного района в один из национальных проектов. С таким предложением на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, бизнес активно вкладывается в курортную отрасль, в регионе строятся 17 санаториев. "Я сейчас в Кисловодске планирую начать [строить] еще один огромный санаторий. [Представители компании] Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить", - отметил Владимиров.

"Но есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам", - продолжил губернатор, пояснив, что в связи с этим он не может давать разрешение на крупное строительство. Владимиров попросил президента "включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод" в федеральную программу "Экспорт услуг" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "Очень хотелось бы, если будет возможность, поддержать нас в этой подпрограмме. Мы уже с Минэкономразвития прорабатывали, но я думаю, что с вашим поручением им проще будет с этим справиться", - обратился губернатор к Путину.

По словам Владимирова, рост турпотока в регион за последние шесть месяцев составил 5%, а по итогам года ожидается рост на 12%, то есть - на 200 тыс. человек больше. "Плюс среднее количество дней отдыха - 17 дней, фактически 340 тыс. человеко-дней мы получаем за счет того, что увеличено количество людей", - сказал губернатор. Он отметил, что если раньше в регион приезжали 7,3 тыс. иностранных туристов, то сейчас - 87 тыс. Речь идет, прежде всего, о туристах из стран СНГ - в основном, из Азербайджана, но есть также отдыхающие из Англии и США, сказал глава региона.

"Представьте себе, в этом году мы курортный сбор увеличили до 300 млн [рублей], в прошлом году собрали 184 млн. Это же все вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся", - сообщил Владимиров. "И водичка хорошая", - заметил, в свою очередь, Путин. "Водичка - слава богу, Владимир Владимирович. Людям нравится", - подтвердил губернатор.