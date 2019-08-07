Крымчане с 1 января 2020 года будут платить налоги в соответствии с кадастровой стоимостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 января 2020 года начнут рассчитывать налог на имущество и налог на землю исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, сообщила в среду журналистам министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

"С 1 января 2020 года планируется введение в действие кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости для того, чтобы рассчитывать налог на имущество и, соответственно, налог на землю. В этом году мы оцениваем здания и помещения. Предметом оценки является 2,2 млн таких объектов", - уточнила глава Минимущества республики.

Итоги кадастровой оценки в Крыму будут подведены до конца 2019 года, рассказала директор республиканского "Центра землеустройства и кадастровой оценки" Елена Никулина. "Сведения о кадастровой стоимости на сайте Росреестра на сегодняшний день имеют предварительный характер", - уточнила она.

В марте текущего года на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2018 году объем доходов республики был в 2,5 раза выше, чем показатели в лучшие годы ее нахождения в составе Украины. Налоговые доходы региона за прошлый год составили около 50 млрд рублей.