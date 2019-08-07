ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 7,7%.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в июле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%, (с начала года - на 7,1%). К евро курс рубля за прошедший месяц укрепился на 2,1%, (с начала года - вырос на 9%).

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

Международные резервы

Международные резервы РФ на 1 августа 2019 года составили $519,8 млрд, что на 0,3% больше, чем месяцем ранее, следует из материалов Банка России.

В том числе стоимость валютных резервов составила $417,87 млрд (на 0,05% меньше, чем месяцем ранее), монетарного золота - $101,92 млрд (+1,64%).

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень по резервам составляет $500 млрд.