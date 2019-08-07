Минтруд назвал выведение семей с детьми из бедности ключевой задачей правительства

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Основную часть бедного населения в России составляют семьи с детьми. Ключевая задача правительства РФ - повысить доходы этих категорий граждан, некоторые решения уже были приняты в 2018 и 2019 годах, сообщила в среду пресс-служба Минтруда России.

Ранее Росстат сообщил, что доля детей, проживающих в малоимущих семьях, составила в 2017 году 26%.

"Основными направлениями деятельности правительства РФ на период до 2024 года определена цель "Снижение в два раза уровня бедности". При этом ключевой акцент в работе по снижению бедности делается на выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в последние годы объем финансовой поддержки, предоставляемой семьям с детьми, существенно вырос. Так, для семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского капитала. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ и в среднем составляет 11,2 тыс. рублей. Срок выплаты пособия - до достижения ребенком возраста полутора лет.

Минтруд подчеркивает, что материнский капитал, размер которого в 2019 году составляет 453 тыс. рублей, является востребованной мерой. Более 9,2 млн семей по состоянию на 1 мая 2019 года получили государственные сертификаты на материнский капитал. Кроме того, с 2020 года в число получателей ежемесячных пособий на детей попадут и семьи, среднедушевой доход которых ниже двух прожиточных минимумов.

"Процент охвата семей, получающих выплату при рождении первого ребенка, увеличится с 45-46% до практически 70%. То есть 70% семей при рождении первого ребенка смогут использовать такой механизм финансовой поддержки. Кроме того, с 1 января 2020 года данные выплаты будут осуществляться на детей не до полутора, а до трех лет", - отмечается в сообщении.

Данные Росстата

Сведения бюллетеня "Социально-экономические индикаторы бедности", который был опубликован ранее на сайте Росстата, свидетельствуют, что доля детей, проживающих в малоимущих семьях, сократилась с 27,4% в 2015 году до 26,7% в 2016 и до 26% - в 2017 году.

Как выяснили в Росстате, большинство малоимущих семей с детьми проживают в сельской местности (44,9%), при этом в городах только 18%. В статистическом ведомстве отметили, что исследования были сделаны на основе среднедушевого дохода семьи.