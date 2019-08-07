Минтруд предложил учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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"В то же время не предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов, когда работником не выполняется работа, но в соответствии с трудовым законодательством за ним сохраняется место работы, средняя заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это могут быть период нахождения на курсах повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей, дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением.

В настоящее время в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. В целях урегулирования этого вопроса разработан соответствующий проект постановления.

В пояснительной записке к документу, который размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, также указывается, что с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года судебными органами было рассмотрено более 43 тыс. исков, предъявленных к территориальным органам ПФР в связи с неназначением досрочной пенсии, из них удовлетворено - 42 тыс. 822, что составляет 99,1%.