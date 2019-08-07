Ульяновск рассчитывает стать центром перенаправления международных торговых грузопотоков

УЛЬЯНОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Ульяновск намерен принимать международные контейнерные поезда для перенаправления их в пункты назначения, сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

"Есть большая задача - это "раскатка" направления, связывающего Юго-Восточную Азию, и запуск контейнерных перевозок, контейнерных поездов. Они бы делали у нас в Ульяновске точку перевалки, перенаправления грузов оптовой торговли и направления дальше, используя логистические преимущества речной артерии", - сказал он.

Гайнетдинов добавил, что это позволило бы сформировать и карту авиационного сообщения. "Здесь есть ряд моментов, связанных с нашими партнерами. В частности, с компанией "Восток" и рядом промышленных зон Китая, Карелии для формирования грузопотоков", - уточнил он.

По словам Гайнетдинова, в регионе также ведется работа с компаниями, которые занимаются международной торговлей и взаимодействуют с традиционными рынками Волго-Черноморско-Каспийского региона. Предполагается, что для них будут сформированы комфортные условия и зона свободной торговли, свободного порта. "Полезно, если будет частичная переработка, заморозка либо прессование, либо еще какие-то операции, чтобы в чистом виде отправлять сырье. Губернатор дал поручение проработать необходимые преференции и данную зону (свободной торговли - прим. ТАСС) сформировать", - отметил он.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что особая экономическая зона "Ульяновск" получит дополнительную площадку на реке Волге для развития экспорта сельскохозяйственного сырья в Иран и Северную Африку. Планируется, что территория будет иметь непосредственный выход к водным и железнодорожным путям, а также прямую связь с международным аэропортом Ульяновск-Восточный. Предполагается, что логистический терминал на Волге поможет развивать экспорт сельскохозяйственного сырья, в том числе и в Иран, и в Северную Африку, а в перспективе позволит развивать экспорт строительных материалов и другой продукции на мировой рынок.

Расширение международной торговли - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.