Дмитрий Козак возглавил оргкомитет по проведению Мирового энергоконгресса в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании оргкомитета, который будет заниматься подготовкой 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге. Его возглавит вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает фонд "Росконгресс".

Мировой энергетический конгресс - ведущий международный съезд лидеров энергетики, который проводится Мировым энергетическим советом (МИРЭС) с 1924 года и собирает ведущих представителей отрасли для обсуждения развития энергетического сектора. Он пройдет с 11 по 15 июня в 2022 году.

Заместителями председателя оргкомитета станут министр энергетики России Александр Новак и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Антон Кобяков, советник президента России, назначен заместителем председателя - ответственным секретарем.

"Россия в лице российского национального комитета Мирового энергетического совета является старейшим членом и сооснователем МИРЭС и играет важную роль в формировании глобальной энергетической повестки дня. Мировой энергетический совет, в свою очередь, благодаря обширной глобальной энергетической сети, в которую входит более 90 стран, может содействовать диалогу и обсуждению между государственным и частным секторами важнейших энергетических вопросов", - отметил Антон Кобяков.

Также в состав оргкомитета вошли представители Минэнерго России, "Газпрома", "Сбербанка", "Ростеха", "Росгеологии", "Высшей школы экономики", "Татнефти", "Лукойла", "Транснефти".